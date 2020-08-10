رداً على استقالة الحكومة.. لبنانيون: الفراغ أفضل من وجودكم في السلطة

المصدر: هيا بجبوج - دبي

تفاعل لبنانيون مع قرار استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، التي أعلن عنها مساء اليوم الاثنين، ولم يجده الشعب اللبناني كافيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال وسم #استقالة_الحكومة_لا_تكفي.

وطالب اللبنانيون بمحاسبة الحكومة وليس فقط قبول استقالتها، والتي عدها اللبنانيون جزءا من سلسلة المطالب، حيث قال أحذ المغردين: “بدنا محاسبة مش استقالة، ما بيكفي تستقيل الحكومة، ياما حكومات استقالت فينا او بلانا لأسباب داخلية، بدنا نكمل بدنا جميع المشاركين تحاسبوا، لا ما بتشفينا الاستقالة، كلن بيتحاسبوا و بفلوا.

وقال آخر: “هيدي البداية، مش بس الحكومة بدا تستقيل! وبعد شغلة عالمحاسبة اي؟ ما في رجعة عالبيوت قبل ما تتحاسبو واحد وواحد”.

من جهة أخرى وجد جزء آخر أن هذه الخطوة في هذا التوقيت جاءت بعد إدراك الحكومة عدم كفاءتها، وجاء في إحدى التغريدات: “استقالة الحكومة، بعد جريمة انفجار بيروت، يجب أن تعني فقط أنها أدركت عدم كفاءتها في إدارة بلد.

ووجد آخرون أن استقالة الحكومة فرصة لإحداث تغيير حقيقي في البلد ومكافحة الفساد، وقال مغرد: “الشعب والثورة والإعلام مدعوون للوقوف ضد الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس وتشكيل حكومة، الفرصة سانحة للتغيير الشامل، الفراغ أفضل ألف مرة من وجودكم في السلطة”.

وجاء في إحدى التغريدات: “استقالة الحكومة تدل على ان طريق الحق ينتصر دائماً على الباطل”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الاثنين، استقالة حكومته، قائلا إن الانفجار القوي الذي هز العاصمة وأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين كان نتيجة "للفساد المستشري.

وقال دياب في كلمة نقلها التلفزيون إنه يؤيد دعوات اللبنانيين لمحاسبة المسؤولين عن "هذه الكارثة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news