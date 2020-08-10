السعودية تعلن تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و32 حالة وفاة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت السعودية رصد وتسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 289947 حالة، من بينها 33270 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1824 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1439 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 253478 حالة، فيما سجل عدد 32 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 3199 حالة وفاة.

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