أميركا: أي لقاح لكورونا نتوصل إليه سنتيحه لبقية العالم فور تلبية احتياجاتنا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار، اليوم الاثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة لمرض "كوفيد-19" سيصبح متاحاً أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده.

وقال عازار، للصحافيين أثناء زيارة لتايوان، "في مقدمة أولوياتنا بالطبع تطوير وإنتاج كمية كافية من اللقاحات والعلاجات الآمنة والفعالة التي توافق عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في الولايات المتحدة".

وأضاف "لكننا نتوقع أن تكون لدينا القدرة، فور تلبية هذه الاحتياجات، أن نتيح هذه المنتجات في العالم وفقا لعمليات توزيع تتسم بالعدل والمساواة سنتشاور بشأنها في المجتمع الدولي".

ووصل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس، أمس الأحد، إلى تايوان ليصبح أرفع مسؤول أميركي يزورها منذ أربعة عقود، وهي زيارة نددت بها الصين التي تعتبر الجزيرة تابعة لها مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية.

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