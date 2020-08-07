سلطنة عمان تسجل 4 وفيات جديدة بـ«كورونا» و427 إصابة

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 492 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 427 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفاً و713 حالة. وأضافت أن الإصابات تشمل 217 حالة لعمانيين، و210 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1107 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 70 ألفاً و910 أشخاص.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 469. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند، إنه تم تسجيل 620 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 70 ألفاً و45 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 127 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 704 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 61 ألفاً و610.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3055 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 1402 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 284 ألفاً و226 حالة.

وفي رام الله، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، عن تسجيل حالة وفاة و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت في بيان، بتسجيل ارتفاع جديد على نسبة المتعافين من فيروس كورونا بواقع 289 حالة تعافٍ جميعها في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%، مشيرة إلى أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 17434 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 92 حالة.

من جهة أخرى أعلنت مصادر فلسطينية أمس، أن أسيرين فلسطينيين في سجون إسرائيل أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى بإصابة الأسيرين نعيم أبوتركي (38 عاماً) من الخليل، ومحمود الغليظ (17 عاماً) من رام الله بفيروس كورونا.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحافي، أن إدارة السجون نقلت الأسير أبوتركي إلى زنازين الحجر، إضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له، موضحاً أن أبوتركي اعتقل قبل أربعة أيام.

- تسجيل حالة وفاة و453 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأراضي الفلسطينية.

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