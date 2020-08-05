18.3 مليون إصابة بـ «كورونا» حول العالم

المصدر: عواصم - رويترز

ذكر إحصاء لوكالة «رويترز» أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى العالم، كما تخطى عدد الوفيات جراء الفيروس 692 ألف حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ بدء ظهوره في الصين، ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات، مسجلة 155 ألفاً و937 وفاة، وأربعة ملايين و734 ألف إصابة.

وجاءت البرازيل بالمركز الثاني في القائمتين بواقع 94 ألفاً و665 وفاة، ومليونين و750 ألف إصابة. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليوناً و803 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38 ألفاً و135 وفاة.

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