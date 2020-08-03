الكويت: قرار وقف رحلات الطيران من مصر محل مراجعة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أكد خلال اتصال هاتفي أمس الأحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما. واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

وكانت الكويت أعلنت وقف رحلات الطيران إلى نحو 31 دولة بينها مصر.

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