تفاصيل جديدة في القضية.. مصر تنقل جثماني مواطنين قتلا في السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج ياسر محمود هاشم، أنه تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لشحن جثماني مواطنين مصريين قتلا في السعودية.

وأشار إلى أن جثماني المواطنين اللذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودي بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية، صباح يوم 27 يوليو الماضي من المقرر أن يعودا إلى أرض مصر في 6 أغسطس الجاري.

وأكد أن القنصلية العامة بالرياض كانت قد قامت فور وقوع الحادث بإيفاد اثنين من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا بمسؤولي الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التي تجريها السلطات السعودية.

وأشار كذلك إلى أن القنصلية المصرية في الرياض أفادت بأن الجاني حالياً في يد العدالة، وأنه جار السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تم إيداع جثماني القتيلين بالمستشفى العام في محافظة حريملاء.

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