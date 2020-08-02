الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كتبت فيها: "بحمد الله الوضع الصحي للحجاج مطمئن، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد بينهم حتى الآن. السبت 11 ذو الحجة 1441هـ".

ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة التي بدأت السبت، في ظل تدابير وقائية مشددة، ويبيت الحجاج في منى استعداداً لأداء طواف الوداع الأحد، ثم العودة مرة أخرى لمسكن الحجاج في مكة المكرمة.

وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج لنقل الحجاج بين المشاعر بأمن ويسر، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد استقبلوا، السبت، أول أيام التشريق وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من إحرامهم، حيث رموا جمرة العقبة وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك، تأسياً بالسنة النبوية، فيما أدى عدد منهم طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤدِ السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جهتها، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم وتطهير الحرم المكي الشريف وكافة مرافقه، بما فيها صحن المطاف وساحاته الخارجية، وذلك بعد أن تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء طواف الإفاضة، ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية بجعل بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

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