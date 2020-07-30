السعودية تسجل 1629 إصابة جديدة بـ "كورونا" و 2629 حالة شفاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1629 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2629 حالة تعافٍ إضافية، و26 حالة وفاة جديدة، وبذلك بلغت نسبة التعافي خلال 24 ساعة 161.38%.

وأفادت "الصحة" بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا اليوم بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

ووفقا لإحصاء "الصحة" اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 274.219 حالة، من بينها 40.179 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2044 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 231.198 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2842 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفايروس حتى الآن 84.3%.

وفي ما يخص أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات، فقد جاءت كالتالي: الهفوف (137)، الرياض (114)، المذنب (71)، الدمام (66)، نجران (63)، المدينة المنورة (60)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض (317)، جدة (266)، الطائف (182)، الدمام (121)، الهفوف (99)، المبرز (96)، مكة املكرمة (94)، أبها (80)، خميس مشيط (80)، نجران (77)، المدينة المنورة (74)، حفر الباطن (62)، بريدة (58)، الخبر (56)، القيطف (55).

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