تقييد حساب دونالد ترامب «الابن» على «تويتر»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة «تويتر»، أول من أمس، إنها قيدت قدرة دونالد ترامب (الابن) على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة، بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة موقعها للتواصل الاجتماعي، والخاصة بالمعلومات المغلوطة عن «كوفيد-19». ونشر الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب تسجيلاً مصوراً، يوم الإثنين، لأطباء يتحدثون عن عقار هيدروكسي كلوروكين، حذفته «تويتر».

وحذفت التسجيل، أيضاً، شركة «فيس بوك»، وموقع «يوتيوب»، التابع لـ«ألفابت»، بعد أن حقق ملايين المشاهدات، لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن «كوفيد-19».

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