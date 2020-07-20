"الصحة العالمية" قلقة لـ"تسارع" وتيرة "كورونا" في إفريقيا

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن "قلقها" لـ"تسارع" وتيرة وباء كوفيد-19 في إفريقيا، التي كانت حتى الآن بمنأى من تفش واسع له.

وقال مدير الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "أنا قلق جداً لواقع أننا بدأنا نرى تسارعاً لوتيرة المرض في إفريقيا، وعلينا أن نأخذ جميعاً ذلك بجدية تامة وأن نظهر تضامناً" مع الدول المعنية.

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