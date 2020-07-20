الأولى من نوعها عالمياً.. مبادرة سودانية لاستخدام الصمغ العربي في مكافحة "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الصمغ العربي في السودان عن مبادرة لاستخدام الصمغ العربي في تحسين جهاز المناعة للإنسان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، متوقعا بدء التجارب السريرية قريبا.

وقال أمين المجلس، طارق الشيخ، في تصريحات صحفية إن 20 مؤسسة طبية وصيدلانية وزراعية وصناعية ومالية سودانية، وغيرها من الجهات، إلى جانب 50 من العلماء والاستشاريين والباحثين والأطباء ورجال الأعمال، تعمل في المبادرة التي "قطعت شوطا في انتظار وزارة الصحة لتستكمل إجراءات (التجريب) بمراكز العزل حاليا داخل السودان".

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور رئيسة هي الدراسة العلمية والبحوث، التجارب السريرية بمراكز العزل التجارب المعملية، المنتجات الطيبة، الدعم اللوجستي والفني للمبادرة.

وأكد أن المجلس "يعول كثيرا على هذه المبادرة، ومنحها أولوية في التجارب السريرية لكونه المنتج الآمن غذائيا و(المجرب) على كل المستويات".

يذكر أن الصمغ العربي هو إفرازات تخرج من جذع شجرة معروفة علميا باسم "السنط السنغالية"، وهي موجودة في الصومال والسنغال والسودان، ويستخدم في صناعة الأغذية والأدوية كعامل مستحلب، ومعلق ومثبت في المستحلبات، وعامل رافع للزوجة ليعطي القوام اللزج والسميك لبعض الصناعات الغذائية، وبعض المستحضرات الدوائية والصيدلية، وبعض مستحضرات التجميل.

ويعتبر السودان المصدر الأكبر عالميا للصمغ العربي، بإنتاجيته التي تجاوزت 80% من الإنتاج العالمي للصمغ منذ الخمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، ورغم أن إنتاجه اليوم لا يزيد عن 50% من الإنتاج العالمي لا يزال السودان المصدر الأكبر لهذا المنتج، ويعتمد مئات الآلاف من السودانيين على الصمغ كمصدر رئيسي للكسب وتسيطر الحكومة على تجارته.

ويستخدم الصمغ شعبيا منذ القدم لعلاج كثير من الأمراض، كمشاكل القولون والعظام والفشل الكلوي، إضافة إلى تخسيس الوزن وتحسين لون البشرة ولا سيما عند النساء.

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