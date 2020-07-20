سورية: تسجيل أعلى معدلات بالإصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا"

المصدر: دمشق - وكالات

سجلت سورية، اليوم الاثنين، أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه.

وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 522 إصابة.

كذلك أعلنت الوزارة تسجيل 4 وفيات وهو أيضا أعلى معدل يومي للوفيات في سورية، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 29.

وأعلنت الوزارة أيضاً شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 154.

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