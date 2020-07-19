ماليزيا تنفذ حملة للتباعد الاجتماعي لمنع موجة ثانية من «كورونا»

المصدر: كوالالمبور - د.ب.أ

ذكر وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، أن الوزارة تنفذ بفاعلية حملة «تجنب المخالطة القريبة»، كخطوة للحيلولة دون تفشي موجة ثانية من «كوفيد-19» في ماليزيا.

وقال إنه من الضروري توعية الجمهور العام بتجنب التحدث خلال الوقوف على مسافة قريبة من بعضهم بعضاً، نظراً لأن الرذاذ المتطاير في الهواء يمكن أن يسقط على الآخرين على مسافة متر.

وقال في مؤتمر صحافي: «الموجة الثانية من انتقال (كوفيد-19) حالياً تحدث حول العالم في الأساس جراء المخالطة القريبة للآخرين».

وبعيداً عن ذلك قال إن رفض المخالطين عن قرب لمرضى «كوفيد-19» الخضوع للمسح وتجاهل هؤلاء العائدين من الخارج أنهم أصيبوا، هي من بين العوامل الأخرى التي تتسبب في زيادة الموجة الثانية من الجائحة.

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