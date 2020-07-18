السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد الاثنين

المصدر: الرياض - وام

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وذكرت المحكمة في بيان لها، بثته وكالة الأنباء السعودية، انها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

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