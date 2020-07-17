"الصحة العالمية": "كورونا" لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل

المصدر: جنيف - رويترز

قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل، وإنه وصل إلى ذروته، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة لوضعه تحت السيطرة.

وأوضح المسؤول الدولي في إفادة صحفية أن عدد الإصابات الجديدة استقر حالياً بين 40 و45 ألف إصابة يوميا مضيفا "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".

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