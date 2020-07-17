الفلبين تدرس إعادة فرض قيود الحجر الصحي في مانيلا

المصدر: مانيلا ■د.ب.أ

أعلن المتحدّث باسم الرئاسة الفلبينية، أمس، أن الرئيس رودريغو دوتيرتي ربما يعيد فرض قيود الحجر الصحي المشددة في العاصمة مانيلا، وسط ارتفاع في عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس «كورونا».

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روكي، إنه في اجتماع مساء أمس، مع مجموعة العمل المشترك بين الهيئات بشأن «كوفيد-19»، أوصى خبراء الصحة بوقف وسائل المواصلات العامة، وإغلاق المكاتب الخاصة والمطاعم والمحال التجارية، في مانيلا مجدداً.

وأضاف أن «الرئيس وافق في البداية، لكن المسؤولين ناشدوه إرجاء ذلك، لأن رؤساء بلديات العاصمة مانيلا وعدوا بتكثيف الإغلاق المحلي لاحتواء انتشار الفيروس».

وأضاف أنه «اتضح من المناقشة أنه إذا لم يتباطأ تفشي (كوفيد-19) في مانيلا، من الممكن إعادة فرض الحجر الصحي المشدد بعد أسبوعين».

وذكرت وزارة الصحة، الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 58 ألفاً و850 حالة، والوفيات 1614. وتم تسجيل نحو 50% من الإصابات و57% من الوفيات في مانيلا.

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