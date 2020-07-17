45 حالة وفاة و2764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2370 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 2764 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 243 ألفاً و238 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 4574 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 187 ألفاً و622 شخصاً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء مرض «كوفيد-19» إلى 402 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عبدالله السند، إنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 57 ألفاً و668 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، تسجيل 1327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 62 ألفاً و574 إصابة، و290 حالة وفاة، وتماثل 40 ألفاً و90 حالة للشفاء.

وفي الجزائر، أعلنت رئاسة الوزراء، أمس، تمديد العمل بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 10 أيام إضافية على خلفية تزايد عدد الإصابات اليومية بالوباء.

وقال التلفزيون الرسمي نقلاً عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء، عبدالعزيز جراد، وبعد استشارة اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا وموافقة رئيس الجمهورية، قرر تمديد العمل بالتدابير التي تم اتخاذها في التاسع من يوليو الجاري لـ10 أيام أخرى.

ومن بين هذه الإجراءات فرض حظر تجوال جزئي بـ29 ولاية (محافظة)، بينها الجزائر العاصمة، من الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، إضافة إلى منع حركة السير من وإلى وبين هذه الولايات.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، تسجيل 90 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق إلى 3522 حالة.

وفي رام الله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، أن ألمانيا تبرعت للسلطة الفلسطينية بـ50 جهاز تنفس لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية، إن أجهزة التنفس المذكورة سيتم تخصيص معظمها لمصلحة محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تشهد انتشاراً قياسياً للوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

الجزائر تمدّد إجراءات الوقاية من «كورونا» 10 أيام إضافية.

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