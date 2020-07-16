الولايات المتحدة: حصيلة يومية قياسية تجاوزت 67 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتّحدة، اليوم (الخميس)،أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات نشرتها جونز هوبكنز اليوم، أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 67632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 137200 شخص من أصل أكثر من 3.49 مليون مصاب.

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و65 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل (نيسان)، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.

وتعود حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة إلى السبت وقد بلغت يومها 66528 إصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news