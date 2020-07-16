عودة «كورونا» تنحي خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

ذكر مسؤولون أن معاودة تفشّي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، والخلافات في صفوف حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تنحيان خطط الحكومة لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة جانباً.

وقال وزير كبير لـ«رويترز» إنه على الرغم من اتفاق نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، شريكه الوسطي في الائتلاف الحاكم، على أنه بوسع الحكومة بدء التحركات الخاصة بالضم اعتباراً من أول يوليو، فإن مجلس الوزراء لم يُجرِ مناقشات تُذكر بخصوص القضية حتى الآن.

كما أنه من غير المُرجح، في ما يبدو، اتخاذ أي خطوة في اتجاه بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية حالياً في ظل عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع واشنطن بشأن كيفية التحرك بموجب خطة سلام أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي.

ورفض الفلسطينيون خطة ترامب، وحذرت قوى أوروبية وعربية من انتكاسة سياسية في حال ضم إسرائيل من جانب واحد لأراضٍ يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وفي الوقت ذاته، فإن نتنياهو منشغل بظهور حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»، يقول معاونون إنها قد تستدعي فرض إجراءات عزل جديدة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مؤسسة غير حزبية، أول من أمس، أن 29% فقط من الإسرائيليين يثقون بتعامل نتنياهو مع الأزمة.

كما أن هناك معارضة علنية من جانب حزب غانتس، (أزرق أبيض)، تجعل من الصعب على واشنطن أن تقتنع بأن أي عمليات ضم ستحظى بتأييد إسرائيلي كاسح.

مجلس الوزراء لم يُجرِ مناقشات تُذكر بخصوص القضية حتى الآن.

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