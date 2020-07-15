ترامب يغرد باللغة الفارسية لإنقاذ متظاهرين من الإعدام

المصدر: متايعات - الإمارات اليوم

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغريدة بالفارسية على "تويتر"، حث فيها إيران على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق متظاهرين.

وقال ترامب في نص تغريدته "ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في إيران لاشتراكهم في مظاهرات. وإعدامهم متوقع في أي لحظة".

وأضاف الرئيس الأميركي "أن إعدام الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة فظيعة إلى العالم، ويجب ألا ينفذ، #لاـ تعدموهم".

سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شده اند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود. #اعدام_نکنید — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2020

وطالب ناشطون إيرانيون، أمس الثلاثاء، في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوقف الإعدامات، التي جاءت بعد إعلان القضاء في طهران حكمه بتأييد أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة شبان شاركوا في احتجاجات نوفمبر.

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، شارك في الرسالة التي حملت عنوان "أوقفوا عمليات الإعدام" معلمون وأطباء وممثلون ومدونون، وحتى ربات البيوت.

وقالوا في تحرك عبر شبكات التواصل الاجتماعي ردا على أحكام الإعدام "أنا التالي، أنت التالي، نحن التالي"، في إشارة إلى أن ما يحصل مع هؤلاء الشباب يمكن أن يطال أي شخص آخر في إيران.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات عبر الإنترنت تداول الناشطون تغريدات ومنشورات وختمت بوسم (DontExecute#) حيث تجاوز عدد المشاركات أكثر من 4.5 مليون شخص.

وقد أعدمت السلطات الإيرانية نحو 251 شخصا هذا العام أدانتهم بتهم مختلفة، وفق أرقام منظمة العفو الدولية، حيث تقوم باستهداف الناشطين السياسيين بتهم غامضة مثل شرب الكحول أو التجسس لصالح الاستخبارات الأميركية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news