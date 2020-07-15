مصر تطلب إيضاحاً عاجلاً من إثيوبيا حول ملء خزان سد النهضة

أعلنت الحكومة المصرية أنها طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أصدرت اليوم، بياناً صحافياً، كشفت فيه عن تراجع في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة، كما جددت رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب في ظل جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن إثيوبيا بدأت ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل محادثات مع السودان ومصر بشأن بناء السد وتشغيله.

وقال الوزير في تصريحات بثها التلفزيون: "بناء السد وملء الخزان يسيران جنبا إلى جنب، ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه". وأضاف أن "منسوب المياه ارتفع من 525 مترا إلى 560 مترا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news