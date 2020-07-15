تحذيرات من وفاة 120 ألف شخص جراء موجة ثانية لـ«كورونا» في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

حذّر خبراء في مجال الصحة من أن بريطانيا قد تواجه في الشتاء المقبل موجة ثانية‭‭‭ ‬‬‬من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون أشد فتكاً، وقد تحصد أرواح ما يصل إلى 120 ألف شخص على مدى تسعة أشهر في أسوأ التصورات.

جاء ذلك في تقرير لأكاديمية العلوم الطبية البريطانية نشر، أمس، وذكر التقرير أن التقديرات المستمدة من النماذج تشير إلى أن 119 ألفاً و900 شخص سيموتون في المستشفيات بين سبتمبر 2020 ويونيو 2021، وهو أكثر من ضعف العدد الذي توفي خلال الموجة الأولى للفيروس.

وقال الأستاذ الجامعي ستيفن هولجيت الذي شارك في إعداد التقرير إنه مع احتمال انتشار كوفيد-19 في الشتاء، حيث يقضي الناس وقتاً أطول معاً في أماكن مغلقة، فإن ذلك قد يؤدي إلى موجة ثانية من الجائحة قد تكون أشد خطورة من الموجة التي نشهدها حالياً.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «هذا ليس تنبؤاً ولكنه احتمال، الوفيات قد تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء، ولكن يمكن الحد من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراء على الفور».

وبلغ العدد الحالي المعلن للوفيات بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة نحو 45 ألفاً، وهو الأعلى في أوروبا. وأفاد إحصاء لـ«رويترز» بناء على مصادر للبيانات بأن أكثر من 55 ألف شخص في المجمل توفوا، ويشمل ذلك الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.

وقالت أكاديمية العلوم الطبية إن هناك «درجة كبيرة من عدم اليقين حول الكيفية التي سيتطور بها وباء كوفيد-19»، لكنها حددت تصوراً بارتفاع عدد الإصابات من سبتمبر المقبل فصاعداً.

وقالت نائبة رئيس الأكاديمية آن جونسون، إن موسماً سيئاً لإنفلونزا الشتاء إلى جانب تراكم عدد كبير من المرضى الذين يعانون أمراضاً أخرى وحالات مزمنة سيزيد من الضغط الكبير على الخدمات الصحية، ما يؤكد الحاجة إلى الاستعداد الآن.

وأضافت: «كوفيد-19 لم يذهب.. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لنظل أصحاء هذا الشتاء».

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة ستجعل ارتداء أغطية الوجه الواقية (الكمامات) إلزامياً في متاجر إنجلترا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية بينها شبكة «سكاي نيوز» و«برس أسوسيشن»، عن متحدث باسم الحكومة، قوله إن ارتداء الكمامات في المتاجر سيكون إلزامياً اعتباراً من 24 يوليو الجاري، وسيواجه من ينتهكون تلك القواعد غرامة تصل إلى 100 جنيه إسترليني (125 دولاراً أميركياً)، فيما زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقر خدمة الإسعاف في لندن للوقوف على الإجراءات المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا.

العدد الحالي لوفيات «كوفيد-19» في المملكة المتحدة بلغ 45 ألفاً، وهو الأعلى في أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news