إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات «كورونا»

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

سجلت إسرائيل 1681 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة، ووفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن هذا هو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد.

وسجلت إسرائيل إجمالاً أكثر من 41 ألف إصابة بـ«كورونا» و368 حالة وفاة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبياً في الإصابات والوفيات، إلا أنها سارعت أيضاً إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وناقش وزراء ونواب إسرائيليون، أول من أمس، السبل الكفيلة بالحد من التفشي السريع للفيروس، ودعا وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الحكومة إلى فرض إغلاق فوري، وقال إنه ينبغي السماح للسكان بالذهاب إلى أعمالهم وللمتاجر والصيدليات فقط.

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