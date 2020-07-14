سلطنة عمان تسمح للمواطنين بالسفر للخارج بشروط

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ذكر التلفزيون العماني اليوم الثلاثاء أن السلطنة ستبدأ في السماح للمواطنين بالسفر للخارج لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.

وقال التلفزيون على صفحته على «تويتر» كذلك إن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة دون أن تحدد موعدا لرفعها.

ولم يحدد التلفزيون متى سيسمح للمواطنين بالسفر للخارج.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا، في سلطنة عمان، اليوم ، استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة.

وأضافت اللجنة أنه تمت الموافقة على طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، وتسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية.

وتخفف السلطنة إجراءات العزل العام التي فرضتها منذ مارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في السلطنة، اليوم ، تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 59568، ويرتفع عدد الوفيات إلى 273. وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37987.



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