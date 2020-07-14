سورية: تسيير 3 رحلات أسبوعياً بين دمشق والقاهرة باتجاه واحد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير 3 ثلاث رحلات أسبوعيا مع القاهرة باتجاه واحد فقط (دمشق - القاهرة) على أن تكون رحلة العودة من العاصمة المصرية فارغة.

ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية سيتم إطلاق الرحلات اعتباراً من 16 يوليو الجاري وفق الجدول التالي:

- الخميس إقلاع دمشق 15:00 بالتوقيت المحلي.

- السبت إقلاع دمشق 09:00 بالتوقيت المحلي.

- الاثنين إقلاع دمشق 17:00 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيطلب من جميع الركاب بالالتزام بشروط الدخول إلى مصر وفق الإجراءات التالية:

- التزام الراكب بارتداء كمامات و قفازات طوال الرحلة.

- الحفاظ على التباعد بين الركاب عند الصعود والنزول من الطائرة.

- التزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي (Declaration Form) قبل الصعود إلى الطائرة في مطار السفر، وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول وسوف يتم توزيعه على متن الطائرة.

- ضرورة حيازة تأمين صحي شامل للكورونا لأي راكب غير مصري، والراكب الذي لديه إقامة دائمة في مصر يعامل معاملة المواطن المصري على أن تكون الاقامة لمدة سنة كحد أدنى.

-أما بالنسبة للركاب الذين انتهت إقامتهم خلال فترة الحظر ما بين 19 مارس و 1 يوليو من العام الجاري فإنه سيراعى عدم احتساب تلك الفترة تخلف عن تجديد الإقامة نظرا لعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم بسبب إغلاق المطارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news