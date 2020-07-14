سامح شكري: حدوث ضرر جسيم على مصر من سد النهضة "خط أحمر"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن سؤال حول "الخط الأحمر" بالنسبة لملف سد النهضة على غرار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر سابق، مدينتي سرت والجفرة على الحدود الغربية مع الجوار الليبي، خطًا أحمر للأمن القومي المصري.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالمصري"، الذي يُعرض على شاشة قناة "الغد"، إن الخط الأحمر وفقًا للقانون الدولي هو حدوث الضرر الجسيم، وقوع هذا الضرر هو شيء غير مشروع في إطار القانون الدولي.

وتابع: "لا يمكن أن تقف مصر وأجهزتها دون التعامل الحاسم مع أي ضرر على المواطن المصري"، موضحًا أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة سيؤدي إلى مزيد من التوتر، ومصر ستمضي في مسار التفاوض مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة.

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