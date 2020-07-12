"إقامة دائمة" لعشرة آلاف من سكان هونغ كونغ في أستراليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت الحكومة الأسترالية إنها ستوفر لحوالي عشرة آلاف من حاملي جوازات سفر هونغ كونغ الذين يعيشون حاليا في أستراليا فرصة للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الحالية.



تعتقد حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون أن فرض الصين لقانون صارم جديد للأمن القومي على المنطقة شبه المستقلة يعني أن مؤيدي الديمقراطية قد يواجهون الاضطهاد السياسي.



وقال القائم بأعمال وزير الهجرة، آلان تودج، لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد إن "هذا يعني أن العديد من حاملي جوازات سفر هونغ كونغ قد يبحثون عن وجهات أخرى للذهاب إليها، ولهذا السبب طرحنا خيارات التأشيرة الإضافية لهم".



أضاف أنه من أجل الحصول على إقامة دائمة، لا يزال يتعين على المتقدمين اجتياز "اختبار الشخصية واختبار الأمن القومي وما شابه"، وقال: "بالتالي فالأمر ليس تلقائيا. ولكن من المؤكد أنه طريق أسهل إلى الإقامة الدائمة، وبطبيعة الحال بمجرد أن يكون الشخص مقيما بشكل دائم، يكون هناك بعد ذلك مسار الحصول على الجنسية هناك".



وأعلن موريسون الأسبوع الماضي أن أستراليا علقت معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ ومددت تأشيرات سكان هونغ كونغ من عامين إلى خمسة أعوام.



جاءت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الصين المجلس التشريعي لهونغ كونغ لفرض تشريع أمني شامل دون استشارة الجمهور.



وينظر النقاد إلى ذلك على أنه مزيد من التدهور في الحريات التي تم الوعد بها للمستعمرة البريطانية السابقة، ردا على الاحتجاجات الضخمة التي جرت العام الماضي والتي دعت إلى مزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة.



ويحظر قانون الأمن القومي ما تعتبره بكين أنشطة انفصالية أو تخريبية أو إرهابية أو تدخلا أجنبيا في شؤون هونغ كونغ.



بموجب القانون، تتمتع الشرطة الآن بسلطات واسعة لإجراء عمليات التفتيش بدون أوامر وفرض أمرها على مزودي خدمات ومنصات الإنترنت لإزالة الرسائل التي تعتبر مخالفة للتشريع.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تحتفظ بالحق في "اتخاذ مزيد من الإجراءات" ردا على تحركات كانبيرا.



وقال المتحدث تشاو ليجيان للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "أستراليا سوف تتحمل النتائج كاملة".

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