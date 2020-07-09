"منظمة الصحة" تحذر: "كورونا" خارج السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءاً

المصدر: جنيف - رويترز

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءا، وأعلنت أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 إن رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، ورئيسة ليبيريا السابقة، إلين جونسون سيرليف، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيراً إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو أيار بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.

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