جونسون: أتحمل المسؤولية كاملة عن استجابة الحكومة لتفشي «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي جائحة فيروس كورونا، نافياً أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين بقطاع الرعاية الصحية، في انتشار عدوى «كوفيد-19».

وتعرض جونسون لانتقادات، بسبب قوله إن بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض، وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، مراراً الاعتذار. لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.

وقال جونسون أمام البرلمان: «آخر ما أريد القيام به، هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية في ما حدث، أو أن يتصور أيٌّ منهم أنني ألقي باللوم عليهم».

وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث. ما لم يكن معروفاً للجميع في بداية التفشي أن الفيروس ينتقل من أشخاص لا يعانون أعراضاً إلى غيرهم، لذلك غيرنا الإرشادات والتوجيهات».

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