«العمل الدولية»: «كورونا» يسبب أزمة في سوق العمل

المصدر: جنيف - رويترز

دعا قادة عالميون لتوجه شامل في مكافحة تأثير جائحة «كورونا»، التي قال رئيس منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، أمس، إنها تسببت في أزمة غير مسبوقة في سوق العمل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قمة لمنظمة العمل يشارك فيها عشرات من رؤساء الدول والحكومات: «لنكن واضحين.. ليس خياراً بين الصحة أو الوظائف والاقتصاد. إنهم متشابكون: إما أن نفوز على جميع الجبهات أو نخسرها جميعاً».

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