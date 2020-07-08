"نرجسي وكاذب".. ماري ترامب تهاجم عمها الرئيس الأميركي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

وصفت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأميركي، في مقتطفات من كتاب مذكراتها، دونالد ترامب بأنه "نرجسي وكاذب" طبعت شخصيته بسلوك والده "المتسلط".

ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب تحت عنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟" على أنه "كتاب أكاذيب".

ومن المقرر أن تصدر مذكرات ماري ترامب في 14 يوليو الجاري وسط معركة قضائية لمنع نشرها بينما تصدّرت المبيعات منذ الآن على موقع "أمازون" قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكتبت ماري (55 عاما) المتخصصة في علم النفس السريري أن ترامب اعتبر "الغش أسلوب حياة"، بحسب "نيويورك تايمز". واتهمت الرئيس بـ"العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره.

وقالت إنه دفع أموالا لشخص آخر للخضوع لامتحانات "سات"، ما ساعده على دخول كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا. ولم توضح الصحيفة كيف علمت ماري بهذه التفاصيل.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض ساره ماثيوز إن "الاتهام المرتبط بسات السخيف كاذب تماما".

ويشير الكتاب المؤلف من 240 صفحة إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده "المعتل اجتماعيا" فريد ترامب الذي خلق بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت ماثيوز في ردها على المذكرات إن الرئيس "قال إن والده كان محبا ولم يكن أبدا قاسيا في تعامله معه كطفل".

ويعد الكتاب أول وصف غير مؤات بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فان ماري ترامب وصفت كيف أن جدها "المتسلط" كان "يهزأ" من والدها وكيف أن دونالد ترامب الذي يصغره بسبعة أعوام "تعلم كيفية الكذب لكي يبرز نفسه" بعدما شهد على الإذلال الذي تعرضه له شقيقه.

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طالع المزيد من التفاصيل في عدد الخميس 9 يوليو 2020 من صحيفة الإمارات اليوم

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