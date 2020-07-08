استياء في بريطانيا بعد تصريحات جونسون حول دور رعاية المسنين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، بتشويه الواقع، بعدما نسب تفشي فيروس كورونا المستجد في دور رعاية المسنين للإهمال. وأعلن جونسون «اكتشفنا أن العديد من دور رعاية المسنين لم تتبع الإجراءات، كما يجب».

وأثارت هذه التصريحات استياء كبيراً في بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً بـ«كوفيد-19» في أوروبا. وسجلت 14852 حالة وفاة في دور رعاية المسنين، بحسب الأرقام التي نشرها، مكتب الإحصاء الوطني.

وقال مارك أدامز، الذي يدير مؤسسة «كوميونيتي إنتغرايتد كير» لدور رعاية المسنين: «هذه التصريحات خرقاء، تنم عن جبن». وصرح لـ«بي بي سي»: «أعتقد أن التاريخ يعيد كتابة نفسه أمامنا، عندما سننشر صفحات تتعلق بإهمال الحكومة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news