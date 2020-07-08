«الصحة العالمية»: الطاعون الدبلي في الصين لا يمثل خطورة كبيرة

المصدر: جنيف - رويترز

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أمس، إن تفشياً - في ما يبدو - لوباء الطاعون الدبلي في الصين، يجري «التعامل معه بشكل جيد»، ولا يعتبر أنه يمثل خطراً كبيراً. وتابعت المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحافية للأمم المتحدة بجنيف: «نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية». وأضافت: «في الوقت الراهن لا نعتبره أمراً ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص».

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور، بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية، تحذيراً، الأحد، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه في أن تكون طاعوناً دبلياً.

جاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك، في نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكاً. والطاعون الدبلي، الذي اشتهر في العصور الوسطى بـ«الموت الأسود»، هو مرض شديد العدوى، وغالباً يكون فتاكاً، وينتشر في الأغلب عن طريق القوارض.

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