"الصحة العالمية" تحذر: انتشار وباء "كورونا" يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد

المصدر: جنيف - أ ف ب

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن انتشار وباء كوفيد-19 "يتسارع" وقد أودى بـ 400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد.

وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع".

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