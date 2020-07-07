"كورونا" يقتل أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا

المصدر: عواصم - وام

سجلت أوروبا أكثر من 200 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد ثلثهم تقريبا في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حسب تعداد لـ"فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية اليوم.

وأودى الفيروس بحياة 200005 أشخاص من مليونين و751 ألفا و606 إصابات، وتعد أوروبا القارة الأكثر تضررا بكوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 538418 شخصا في العالم.

وسجلت بريطانيا 44236 وفاة تليها إيطاليا مع 34869 وفاة ثم فرنسا مع 29920 وفاة وإسبانيا مع 28388 وفاة.

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