بومبيو: أميركا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز: "لا أريد أن استبق الرئيس دونالد ترامب لكنه أمر ندرسه".

وجاءت تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين.

وذكرت رويترز أن تطبيق تيك توك قرر الخروج من سوق هونج كونج في غضون أيام.

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