الحكومة الفلسطينية تدعو إلى منع الأعراس وبيوت العزاء

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وجهاء العشائر وممثلي العائلات في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، إلى تبني ميثاق شرف ملزم يمنع الأعراس وبيوت العزاء، إلى حين انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن الحكومة ستوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية التي اطلعت على الوضع الصحي في محافظة الخليل التي تشهد زيادة في الإصابات، ووجه حديثه إلى أهالي المحافظة، قائلاً: «لستم وحدكم، معكم الوطن كله، ونستطيع بتعاوننا أن نحتوي الضائقة».

وتابع أن 82% من الإصابات نتيجة الأعراس وبيوت العزاء، و18% من العمال والمتنقلين بين الضفة وأراضي الـ48، مطالباً إسرائيل بإغلاق جميع المعابر مع فلسطين، وأوضح أنه سيتم إرسال طلب إلى الأمم المتحدة لمراقبة ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4786 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إن طواقمها تقوم بتتبع الخريطة الوبائية في كل محافظات الوطن، ومتابعة الحالات المصابة داخل الحجر المنزلي، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس داخل مراكز الحجر.

وأضافت أنها ستصدر يومياً تقريراً واحداً مفصّلاً حول الإصابات بفيروس كورونا، عند الساعة الـ12 ظهراً، مؤكدة أنه لن يصدر تقرير بالإصابات مساءً. ودعت جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عنها للحد من انتشار الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news