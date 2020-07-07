السيسي وأفورقي يبحثان في القاهرة قضية سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

بحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والإريتري أسياس أفورقي، بالقاهرة، أمس، قضية سد النهضة الإثيوبي، وملفات القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، حسبما أفاد موقع التلفزيون المصري أمس، بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون في ما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفق المتحدث، شدد السيسي على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل جميع العقبات في هذا الصدد، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، إضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

بدوره، أعرب أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة، وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر، على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.

وأشاد أفورقي بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً في ما يتعلق بملفات القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة.

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