10 آلاف إصابة جديدة بـ «كورونا» في جنوب إفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

سجّلت جنوب إفريقيا أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية يخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشّي وباء «كوفيد-19» في هذا البلد.

وقالت وزارة الصحة إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 10 آلاف و853 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 187 ألفاً و977 شخصاً.

وأضافت أنّ عدد الذين حصد «كوفيد-19» أرواحهم في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة بلغ 74 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 3026 شخصاً.

وتوقعت السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في جنوب إفريقيا مع رفع تدابير الإغلاق، في حين تتوقع السلطات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تزيد على 7% هذا العام في أضخم انكماش منذ 90 عاماً. وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 2434 حالة مؤكدة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44 ألفاً و254.

وأضافت الوزارة أنها يمكن أن تعزو هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، وقالت الوزارة إن الفلبين سجلت أيضاً سبع وفيات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1297.

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