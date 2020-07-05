مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بساوث كارولاينا

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت الشرطة الأميركية إن عشرة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ملهى ليلي بجرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا عندما اندلعت أعمال عنف يشتبه أنها ترتبط بعصابات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وتعتقد الشرطة أن أكثر من مهاجم فروا وسط الفوضى من مسرح الأحداث في ملهى لافيش لاونج قبل وصول الشرطة.

وقال قائد شرطة جرينفيل، هوبارت لويس، في مؤتمر صحافي، إن حشدا كبيرا تجمع في المكان لحضور حفل موسيقي".

وأضاف أن اثنين من نوابه كانا يمران قرب الملهى في جرينفيل قبيل الساعة الثانية صباحا ورأوا فوضى وسط حشد من نحو 200 شخص.

وقال لويس إنهما طلبا دعما وخدمة الطوارئ ودخلا الملهى في محاولة لإجلاء الناس ومعرفة ما إذا كان إطلاق النار مستمرا لكن يبدو أن المهاجم أو المهاجمين كانوا قد فروا.

ولم ترد معلومات مفصلة عن الجرحى أو المشتبه فيهم من المسؤولين في جرينفيل. لكن لويس قال إن الشرطة تبحث عن "رجال عصابات معروفين" وإن الواقعة "تتعلق على الأرجح بعصابات".

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