السودان.. البشير يمثل أمام النيابة بتهمة إعدام 28 ضابطا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ«حركة ضباط حركة 28 رمضان».

واستمعت النيابة إلى 78 شاهدا حول مذبحة رمضان، ويعدّ استجواب البشير للتحري معه اليوم بشأن القضية هو الأوّل.

و«حركة الخلاص الوطني» التي يقودها «ضباط 28 رمضان» انطلقت من داخل الجيش السوداني، في أبريل 1990.

وقد أعدم نظام البشير في أبريل 1990، الضباط الذين قادوا انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم في يونيو 1989.

وأطاح الجيش السوداني بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، وذلك.

واعتقل البشير عقب الإطاحة به في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.

ويواجه البشير اتهامات بالفساد في قضايا عدة.

وفي ديسمبر الماضي أدين البشير في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وكان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان قد أعلن الشهر الماضي أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية.

ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.



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