"الصحة العالمية": تفاؤل حذر بالتوصل إلى لقاح "كورونا" بنهاية العام

المصدر: جنيف - وام

توقعت منظمة الصحة العالمية التوصل الى لقاح فعال لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي.

غير أن مدير عام المنظمة، تيدروس ادهانوم غبريسيوس، نبه إلى أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذراً "فالنظر الآن يجب أن يكون مركزاً أيضاً على قدرات الانتاج والاستعداد لذلك حتى يمكن للجميع النفاذ إلى هذا اللقاح حال تحقيق التوصل إليه".

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن الدول بإمكانها، مهما كانت المرحلة التي تمر بها من انتشار الفيروس وكثافة حالات الإصابة، أن تسيطر عليه بعد أن أثبتت دول مثل أسبانيا وإيطاليا ذلك بنجاحهما في السيطرة عليه برغم الاعداد الهائلة للإصابات.

وحث تيدروس الدول على استخدام الأدوات الموجودة والقيام بما يجب لأنه لا يمكن القول ابدا بان الوقت قد تأخر.

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