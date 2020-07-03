مصر تعلن تضامنها الكامل مع العراق ضد الانتهاكات التركية المستمرة

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أدانت مصر الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية، مؤكدة تضامنها الكامل مع العراق، وأن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي.

وقال بيان وزعته الخارجية المصرية اليوم: "تدين جمهورية مصر العربية استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، وتؤكد أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

واكد البيان تضامن مصر الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، داعياً كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.

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