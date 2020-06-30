قاض لبناني يستقيل بسبب السفيرة الأميركية

المصدر: بيروت - د ب أ

قدّم قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور اللبنانية محمد مازح، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان، بعد تبلغه قرار إحالته إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية قرار أصدره يوم السبت الماضي بمنع وسائل الإعلام من إجراء مقابلات مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية .

كان القاضي ، قد أصدر السبت الماضي قرارا بـ"منع وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة".

وجاء قرار القاضي مازح على خلفية مقابلة للسفيرة الأميركية أجرتها معها قناة "الحدث" العربية يوم الجمعة الماضي.

كانت شيا قد قالت في المقابلة إن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".

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