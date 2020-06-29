"الصحة العالمية" ترسل فريقاً إلى الصين للتحقيق في أصل "كورونا"

أول ظهور للفيروس في الصين كان في منطقة وهان. أرشيفية

المصدر:
  • جنيف - رويترز
التاريخ:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة اليوم الاثنين إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.

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