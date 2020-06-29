السيسي: "الحنية" على الشعب المصري ليست "طبطبة"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الحنية على الشعب المصري ليست "طبطبة" إنما الحنية الحقيقية هي الشغل والتطوير.

وأوضح معلقا على صورة زحام مروري في القاهرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده".

وأضاف الرئيس المصري أن الشوارع المزدحمة لن يجدي معها المرور، متابعا: "قولت من 6 سنين، نبني الدولة معا وإيدنا في إيد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، من أجل تسهيل حركة الناس".

وأشار إلى أن: "لما قولت لم يجد من يحنو عليه والحنية مش طبطة. الحنية الحقيقة توفر للناس كل اللي بيحتاجوه. الحنية شغل وتطوير".

يذكر أن مقولة "لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه"، قالها بيان الجيش المصري في الأول من يوليو 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو.

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