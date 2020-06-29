جونسون يكشف اليوم عن خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن خطة إنعاش كبرى ترتكز على مشروعات بنى تحتية لدعم الاقتصاد البريطاني الذي تضرر كثيراً جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل»، أمس: «شكل ذلك صدمة كبرى للبلاد، لكننا سننهض منها قريباً جداً، إذا كان وباء كوفيد-19 بمثابة البرق، فلن نتأخر في سماع الرعد على مستوى التداعيات الاقتصادية. سنكون جاهزين».

وأضاف أن البلاد «لن تعود أبداً إلى التقشف كما حصل قبل 10 سنوات» في ظل حكومة ديفيد كاميرون المحافظ. وكتبت الصحيفة أن جونسون سيعلن تفاصيل هذه الخطة التي وصفها بأنها «لحظة عظيمة جداً»، خلال خطاب يلقيه اليوم.

وأدت إجراءات العزل المشدد طوال شهر أبريل الماضي إلى انهيار إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنسبة 20.4%، وهو رقم قياسي بعد تراجعه بنسبة 5.8% في مارس.

ومن دون مساعدة إضافية من الدولة، يمكن أن يبلغ معدل البطالة مستويات لم تسجل منذ الثمانينات ليتجاوز عتبة الـ3.3 ملايين التي سجلت في 1984 كما أوردت صحيفة «ذي أوبرزفر»، أمس، نقلاً عن تحليل لمكتبة مجلس العموم.

وبعدما واجه انتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص في بريطانيا ما جعلها الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا، يواجه بوريس جونسون حالياً تحدي إنجاح خطة رفع العزل.

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