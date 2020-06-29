كوريا الجنوبية تسجل 62 إصابة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

سجلت كوريا الجنوبية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السلطات مواجهة تفشي الوباء في مجموعات جديدة عقب تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد حتى أمس، إلى 12715 حالة إصابة، و282 حالة وفاة. وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن نحو 40 من الحالات المسجلة حديثاً انتقلت إليهم العدوى محلياً، في حين أن 22 حالة أخرى تعود لأشخاص قادمين من الخارج. وذكرت أنه تم تسجيل تعافي 11364 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس.

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