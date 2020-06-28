" كورونا ".. 10 ملايين إصابة ونصف مليون وفاة حول العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال موقع "ورلد ميتر" المتخصص في الإحصاءات، امس، السبت، إن الإصابات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد بلغت 10 مليون حالة أما الوفيات فأصبحت قرابة نصف مليون وفاة بتسجيل 499 ألف حالة وفاة حول اللعالم وتعافت 5.410.132 حالة.

واكتشفت أولى حالات الفيروس في الصين في ديسمبر2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة و2.479.763 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة، واحتلت روسيا المركز الثالث بتسجيل 627646 حالة إصابة و8969 حالة وفاة.

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